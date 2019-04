Def, "mancano misure per ridurre fisco"

(FOTOGRAMMA)

L’introduzione di correttivi che ripristinino misure di sostegno ai settori produttivi e alle imprese, contenuti nel Def, avrebbe dovuto essere accompagnata da ''misure in grado di riqualificare la spesa pubblica e di liberare risorse per una riduzione dell’onere fiscale''. Lo afferma il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nell'audizione delle commissioni Bilancio e Camera.

"Occorre muovere verso una più strutturale rivisitazione del sistema impositivo - aggiunge -, in direzione di una maggiore equità e di un più favorevole ambiente per la crescita". E "per rafforzare gli effetti positivi" degli interventi impositivi, "occorre porre attenzione alla sostenibilità e alla stabilità del sistema fiscale nel suo complesso - afferma il presidente della Corte dei Conti - posti a rischio da interventi disorganici".

Inoltre, "nel Def si compie una scelta di rinvio nella definizione dei contenuti effettivi della manovra e ciò desta perplessità, sia per la portata degli interventi che si profilano, sia per l'incertezza che si determina nelle scelte degli operatori economici, famiglie e imprese, che da tagli di spesa o aumenti di entrata vengono necessariamente interessati'' afferma Buscema in audizione delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, impegnate nell'esame del Def.

La flat tax ''potrebbe essere in astratto idonea a raggiungere l'obiettivo'' di ridurre il carico fiscale che grava sui ceti medi, ''sempre che risulti idonea a superare le disparità e le iniquità dell'attuale sistema dell'imposizione sui redditi, ormai caratterizzato da una molteplicità di aliquote e di regimi sostitutivi'' afferma Buscema.

L'introduzione di un nuovo sistema di imposizione sui redditi, inoltre, dovrebbe essere ''effettivamente compatibile con lo stato della finanza pubblica''. Ma "resta ferma, in tale ambito, la necessità di non determinare salti impropri nelle aliquote marginali effettive''.