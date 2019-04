Conip: "Il nostro è un modello vincente di economia circolare"

"E' stata un'avventura molto lunga e oggi possiamo dire che è stato un modello vincente, non solo per aver anticipato gli elementi principali dell'economia circolare ma anche per aver dato la possibilità al sistema economico di utilizzare un modello capace di ridurre l'utilizzo delle risorse". Lo afferma Cosimo Damiano De Benedittis, direttore generale Conip, il Consorzio nazionale imballaggi in plastica che festeggia 20 anni di attività.

"Ad oggi raccogliamo il 70% del nostro immesso sul mercato. Questo risultato deve spingere altre realtà a replicare il nostro modello anche in altri sistemi" aggiunge De Benedittis ricordando che la cassa per ortofrutta Conip è prodotta interamente con plastica riciclata certificata e riciclabile al 100%: "grazie al lavoro che abbiamo svolto oggi è possibile in Italia utilizzare queste casse in materiale riciclato a contatto con gli alimenti".



I problemi ambientali della plastica "non si possono negare ma i rifiuti non si tuffano da soli in mare". Per questo, spiega De Benedittis, bisogna spingere sull'informazione: "Noi stiamo investendo molto sui giovani e il nostro progetto si chiama 'scuola di riciclo' dove parliamo dell'importanza della raccolta differenziata e anche di tutto quello viene dopo grazie al riciclo".