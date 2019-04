Moby ti porta in Corsica

(Foto Fotogramma)

Riparte la stagione turistica per la Corsica e, come sempre, il modo migliore per raggiungere l'isola è a bordo della Balena Blu: le navi di Moby . Le spiagge e l'entroterra verde della splendida isola francese, si legge in una nota, sono, da sempre, la destinazione preferita da moltissimi italiani e le navi della compagnia sono pronte a farli felici, già a partire dai prossimi lunghi weekend e ponti pasquali e post-pasquali.

Come sempre, la Moby attraverserà il suo habitat naturale: il Santuario dei Cetacei, per un viaggio che aggiunge il fascino e l'eccellenza della traversata a quelli dell'approdo, facendo iniziare la vacanza già a bordo e prolungandola fino al rientro a casa.

In più, quest'anno, ai tradizionali porti di Genova e Livorno si aggiunge anche quello di Piombino, per un'offerta sempre più completa, anche per chi ama il viaggio velocissimo, quasi un'autostrada direttissima per la Corsica, solamente via mare e assolutamente ecologica.

La tratta Livorno-Bastia-Livorno sarà operativa da domani fino al 26 ottobre e assicurerà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre fino a quattro partenze al giorno a bordo di Moby Zazà, Moby Corse, Moby Vincent e Moby Kiss. Con tariffe, come sempre, assolutamente competitive: il viaggio di un adulto è a partire da 23,88 euro.

La Genova-Bastia-Genova sarà operativa invece da domani fino al 27 ottobre e anche, per lei, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste fino a quattro partenze al giorno, sulla Moby Corse e sulla Moby Zazà. In questo caso, la tariffa per adulto è a partire da 21,14 euro.

La nuovissima Piombino-Bastia-Piombino, invece, sarà operativa dal 14 giugno al 14 settembre e sarà operata dalla Moby Kiss, con tariffe per adulto a partire da 22,58 euro. Ma, qualsiasi sia il porto che si sceglie, la traduzione in italiano del concetto di Corsica e della sua bellezza è sempre e comunque Moby.