Reddito, arriva bando per navigator

A quanto apprende Adnkronos/Labitalia, verrà pubblicato domani, alle 12, sul sito di Anpal Servizi il bando di selezione per i 3.000 navigator, che, come stabilito nell'accordo con le Regioni, avranno una funzione di assistenza tecnica in supporto dei centri per l'impiego per la misura del reddito di cittadinanza.

Oggi intanto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ha annunciato che è stata trovata "l’intesa sui navigator: non volevamo essere di ostacolo per un’opportunità e anche un aiuto al governo, naturalmente con alcuni correttivi". "Avevamo già dimezzato il numero dei navigator, ridotti da 6.000 a 3.000 - ha ricordato Bonaccini - Avranno una funzione di assistenza tecnica in supporto dei centri per l’impiego e non in sostituzione. Oltre a quei 3.000, complessivamente in vari step, saliranno a 11.000 le unità di rinforzo con altri 5.000 o 6.000 a carico delle Regioni. Si tratta di una mediazione ragionevole e di un’intesa forte: oggi in Conferenza Stato-Regioni daremo il via libera".