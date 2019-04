Zte realizza prima chiamata voce-video tra smartphone 5G e 4G

Immagine di archivio (Afp Photo)

Zte Corporation, il gigante cinese dell'enterprise e consumer technology per internet mobile, ha realizzato una chiamata “VoLTE” voce e video tra smartphone 5G e 4G. L’iniziativa, portata a termine da Zte, China Mobile (filiale di Guangzhou) ed Ericsson, "segna un grande passo avanti nella commercializzazione della rete 5G e dello smartphone" commenta l'azienda.

A differenza dei precedenti test completati tramite smartphone 5G e veicolati da reti di prova, infatti, questa chiamata utilizza reti Nsa 5G di diversi fornitori, oltre alla rete 4G esistente.

Il test ha adottato gli smartphone 5G e 4G di Zte per effettuare la chiamata “VoLTE” voce e video ottenendo il download con un flusso di dati stabile e soddisfacendo le esigenze commerciali in tutti gli aspetti. La chiamata tra smartphone 5G e 4G ha garantito simultaneamente l’accesso a internet, dimostrando la capacità di China Mobile (filiale di Guangzhou) di fornire smartphone 5G con servizi voce e dati. Alla fine di marzo 2019, la filiale di Guangdong di China Mobile e ZTE hanno completato i test video e voce tra due smartphone 5G a Zhujiang New Town di Guangzhou. Inserita tra le cinque città pilota del 5G di China Mobile, Guangzhou è leader nella scala di reti e progressi nei test a livello nazionale..