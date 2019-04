Economia circolare, L'Abbate: "Lavorare in questa direzione"

Patty L'Abbate (Fotogramma)

"Bisogna continuare a lavorare in questa direzione, continuare ad analizzare il ciclo di vita della plastica per migliorare con la tecnologia, le ecoinnovazioni la transizione green e circolare". Così la Senatrice Patty L'Abbate, capogruppo M5S in Commissione Ambiente, in occasione del convegno "Chiudere il Cerchio", organizzato da Conip, il Consorzio Nazionale Imballaggi plastica.

"Noi siamo il Governo del Cambiamento e continueremo a mettere in atto questo cambiamento - continua la Senatrice - dobbiamo chiudere il cerchio e pensare che gli scarti non siano un rifiuto, ma una risorsa e continuare ad investire in ecodesign. Per fare questo dobbiamo continuare a lavorare e collaborare al fianco degli stakeholders" conclude la Senatrice.