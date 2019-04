Oltre 42mila lavoratori in nero

(FOTOGRAMMA/IPA)

Lavoro nero e aziende irregolari: arriva il rapporto per il 2018. Secondo quanto accertato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettori di Inps e Inail, sono 42.306 i lavoratori totalmente in nero individuati. E' quanto emerge dal Rapporto annuale dell'Attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale per il 2018, presentato nella sede dell'Inl.

Sono state poi 98.255 le aziende individuate come irregolari, pari al 70% delle 144.166 ispezionate. Il dato emerso presenta un +5% di irregolarità rispetto al 2017: sono oltre 2 aziende su 3 quelle pertanto risultate irregolari.



Sono poi 162.932 i lavoratori riscontrati come irregolari, mentre l'attività di ispezione ha portato a un ammontare di contributi e premi evasi completamente recuperati pari a 1.356.180.092, superiore del 23% rispetto al dato rilevato nell'anno precedente.