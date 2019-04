Lavapiatti e badante, per giovani occupazioni più umilianti

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Per i giovani italiani, lavapiatti e badante sono i lavori i più ‘umilianti’. Emerge da uno studio della rivista specializzata 'Spot and Web' che, in una ricerca svolta fra ragazzi di età compresa fra i 16 e 25 anni con titoli di studio, svela che ci sono lavori che non si vorrebbero mai fare.

In testa c’è quello del lavapiatti (19%), giudicato sottopagato, faticoso; segue il ruolo di badante (17%), ritenuto poco igienico, deprimente e a prova di nervi. Terzo in classifica il lavoro di postino (14%), precario, bisogna alzarsi presto la mattina, a pari merito con l’operatore ecologico, visto ancora come umiliante socialmente e sporco. Appena giù dal podio il cameriere (12%), definito usurante e poco appagante dal punto di vista professionale. Quinta posizione per il parcheggiatore (10,5%), poco edificante e incline all’abusivismo, seguito dall’operaio edile (8%), considerato troppo pesante e pericoloso allo stesso tempo.

Settima piazza per il benzinaio (6,5%), assolutamente senza sbocchi e noioso, mentre il lavoro del camionista (4,5%) è alienante e pieno di rischi per se stessi e per gli altri. Nono posto per l’operaio agricolo (3%), recepito come antico e gravoso, con mansioni massacranti. Chiude questa speciale top ten il lavoro di addetto alle pulizie: secondo il 2% degli intervistati, è roba da extracomunitari, deprimente e logorante.

Al campione è stato chiesto se fosse disposto a lavorare il sabato e la domenica. Ebbene, il 35% preferisce di no, il 32% lo farebbe malvolentieri, il 20% solo se costretto, il 10% sì senza esitazioni. Qual è il passatempo preferito di questi giovani? Stare sui social (41%) vince a mani basse, seguito da passare il tempo e uscire con gli amici (33%), fare sport (29%), videogiochi-playstation (25%), ascoltare musica (23%) e andare al cinema (19%).

Tornando sul tema lavoro, il 23% si dice disposto a cambiare città per esigenze lavorative. Per il 22% dipende dalla città, mentre per un altro 23% è determinante di che tipo di lavoro si tratta. Solo l’8% non si trasferirebbe per un impiego. Disposto a lavorare in agosto? Anche in questo caso, prevale il no (27%), che preferirebbe godersi le vacanze estive, mentre il sì è al 17%.

Inoltre, perché i giovani non accettano un lavoro umile? Prima di tutto, perché alcuni sono laureati (29%), poi perché vedono un simile impiego come un danno alla loro immagine (27%). Per il 23% si tratta di lavori troppo pesanti e faticosi, mentre c’è chi, piuttosto di fare un lavoro del genere, preferisce stare a casa e godersi la disoccupazione (16%) o continuare a farsi mantenere da mamma e papà (13%) o, ancora, affidarsi alle pensioni dei nonni (9%).