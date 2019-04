Alitalia, il richiamo dell'Ue

(Fotogramma)

L'Unione europea interviene sulla possibile conversione in capitale del prestito ponte concesso ad Alitalia dallo Stato italiano. Anche se, "in linea generale, il trattato sull'Ue è neutro per quanto riguarda la proprietà pubblica o privata" delle imprese, rende noto un portavoce della Commissione Europea, "gli interventi pubblici devono essere o conformi al mercato oppure rispettare le regole Ue sugli aiuti di Stato".

La Commissione tuttavia "non ha abbastanza elementi, in questa fase, per prendere una posizione sul fatto se una conversione di una parte del prestito in capitale della Newco rispetterebbe le regole Ue". Circa la possibile abolizione della data di restituzione del prestito ponte, "la Commissione non può fare speculazioni", continua il portavoce.

Tuttavia, la data di restituzione del prestito è uno degli elementi di cui la Dg Concorrenza tiene conto per valutare se un operatore privato avrebbe agito nella stessa maniera e se una misura costituisce aiuto di Stato o meno (il cosiddetto arm's length principle).

E' evidente che un prestito 'sine die' ad una compagnia con un margine operativo lordo negativo per 154 mln (dato 2018) non è in linea con quanto avverrebbe se al posto dello Stato italiano ci fosse un operatore privato. In ogni caso, prosegue il portavoce, "la Commissione non può commentare su misure nazionali che sono ancora in discussione nel Parlamento.

L'indagine della Commissione per stabilire se il prestito concesso ad Alitalia costituisca aiuto di Stato e se rispetta le regole Ue sugli aiuti di Stato è tuttora in corso e non possiamo pregiudicarne l'esito. Siamo in regolari contatti con le autorità italiane nel contesto della nostra indagine.

In generale, i trattati sono neutrali circa la natura privata o pubblica della proprietà. Ma le regole Ue sugli aiuti di Stato mirano ad assicurare che una società che riceve sostegno pubblico sia sostenibile nel lungo termine e che competa sulla base dei suoi meriti, piuttosto che appoggiarsi sui soldi dei contribuenti".