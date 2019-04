La carica dei navigator

(Fotogramma)

Sono 16.773 i candidati per i 3mila posti da navigator alle 2 di questa notte, 23 aprile 2019. Lo comunica l'Anpal. È questo infatti il numero di coloro che hanno inoltrato la domanda per la prova di selezione sul sito http://selezionenavigator.anpalservizi.it.

Gli aspiranti navigator - che si sono iscritti sulla piattaforma realizzata in collaborazione con Inps usando una come credenziali il Pin Inps, lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e il Cns (Carta Nazionale dei Servizi) - posseggono soprattutto la laurea magistrale in Giurisprudenza, sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico-aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell’economia con 1441 candidati.

Il navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi S.p.A. ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai Cpi, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza.

"I laureati, al momento della iscrizione, devono scegliere la provincia per la quale si candidano. Ricordiamo che le candidature possono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 maggio 2019", spiega l'Anpal.

E' la Sicilia la regione da cui proviene il maggior numero di candidature per il ruolo di navigator: sono, infatti, ben 2.477 i candidati siciliani che hanno presentato la domanda. Subito dopo la Sicilia, c'è la Campania (2475). Seguono poi il Lazio con 2.236 candidature, la Puglia con 2004 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 1.497.