"Confuso su strade Sicilia", Mit replica a Salvini

(Fotogramma)

"Al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che probabilmente ha fatto confusione sui dati, si suggerisce di chiedere conto dello stato di degrado di queste ultime in primis ai governi di centrodestra che hanno a lungo governato la Regione e all’attuale presidente Nello Musumeci, con il quale ha dichiarato di avere ampia sintonia". Così in una nota il ministero dei Trasporti ribatte alle dichiarazioni del vicepremier Salvini sullo stato delle strade in Sicilia, ricordando che solo 4mila km di strade dell'isola sono statali e gestite da Anas. Il resto della rete, poco meno di 20mila km, è appannaggio di Regione ed enti locali.

Per parte sua "questo ministero ha provveduto a inserire, nel decreto sblocca-cantieri, una norma che permette proprio di nominare un commissario straordinario per la viabilità siciliana. Ora sta a Musumeci scegliere se farsi aiutare o dire sempre no a tutto", si aggiunge nel testo. Da ultimo, per quanto riguarda il porto di Gela, "si rammenta che si tratta di una infrastruttura di sola competenza regionale e dunque, nuovamente, Salvini dovrebbe interessare Musumeci della questione. In ogni caso, il Mit si è attivato per individuare, sul tema dei dragaggi, le soluzioni migliori al fine di superare le lentezze procedurali e l'inerzia degli enti coinvolti", conclude la Nota.