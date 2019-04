Domande rdc sfiorano 1 mln, 1 su 3 da Campania e Sicilia

Le domande per aderire al reddito di cittadinanza si avvicinano a quota un milione. Una su tre arriva da due regioni: Calabria e Sicilia che da sole arrivano a 310.923 (pari al 32,8% delle richieste). Secondo gli ultimi dati forniti dall'Inps, elaborati dall'Adnkronos, le richieste arrivate negli uffici postali o nei centri di assistenza fiscale sono già 946.569; la platea di potenziali beneficiari, stimata dalla Ragioneria generale dello Stato, è pari a 1,3 milioni di nuclei familiari, quindi le domande coprono già il 73,1% delle disponibilità. Occorre ovviamente considerare che non tutte le domande saranno accolte ma lo scarto non dovrebbe essere elevato.

Nel dettaglio, la Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste (160.333), seguita dalla Sicilia (150.590). Dietro seguono a distanza Lazio, Puglia e Lombardia, che però si fermano a poco più della metà, rispetto alla prima classificata (rispettivamente 87.500 domande, 83.190 e 82.696).

Le regioni dove sono state presentate meno domande sono: Valle d'Aosta (1.259); il Trentino Alto Adige (3.355) e il Molise (5.952). Il totale è di 10.566 domande, che corrisponde all'1,1% del totale. A presentare le domande sono per il 54,3% donne (513.517 richieste) e per il 45,7% uomini (432.998 richieste).

Nonostante siano passati meno di due mesi dalla data da cui è partita la raccolta delle domande, i numeri raggiunti si avvicinano a gran velocità alla stima complessiva. Ciò nonostante il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ritiene che le risorse saranno più che sufficienti per soddisfare le richieste e, addirittura, una quota potrà essere 'convertita' per altre prestazioni sociali.

La spesa stimata ammonta a 7,1 miliardi per quest'anno, che dovrebbero salire a 8,1 miliardi nel 2020 e 8,3 miliardi annui a partire dal 2021. L'obiettivo della misura, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle contenuta nella legge di bilancio 2019 e perfezionata con il decreto di inizio anno, spiega il governo, è quello di ''contrastare la disuguaglianza e l’esclusione sociale''.