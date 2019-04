Bper Banca, un contributo per il trasporto dei disabili

E’ stato consegnato nei giorni scorsi a Ravenna, alla Cooperativa sociale “La Pieve”, un nuovo mezzo dedicato al trasporto dei disabili, acquistato grazie alla generosità di BPER Banca e di altri enti locali. Si tratta di un furgone da nove posti che sarà utilizzato per il trasferimento quotidiano di disabili da e per il Centro diurno - Casa di Riposo "Garibaldi" di Ravenna, gestito a sua volta dalla Cooperativa sociale “Il Solco”.

Idio Baldrati, presidente della Coop. “La Pieve”, e Giuliano Lugli, Responsabile della Direzione Territoriale Romagna di BPER Banca, hanno espresso grande soddisfazione per questa operazione che consentirà una maggiore e più tempestiva mobilità degli ospiti della struttura verso le abitazioni dei familiari o verso complessi ospedalieri dove potrebbero essere attesi per visite mediche o ricoveri.

Baldrati ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di poter disporre di un veicolo che risulterà fondamentale per la qualità dei servizi messi a disposizione di chi si affida al Centro. Abbiamo potuto contare per questo sul prezioso aiuto di BPER Banca, senza la quale questa operazione non sarebbe stata possibile”.

“Con il contributo all’acquisto di questo mezzo ci rendiamo partecipi di un gesto di solidarietà molto significativo – ha aggiunto Lugli - Per il nostro Istituto è sempre fondamentale sostenere iniziative che possano migliorare la vita dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate”.