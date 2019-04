Expo 2020, nel padiglione Emirates il futuro del trasporto aereo

E' stato presentato oggi il padiglione di Emirates per l'Expo Dubai 2020, di cui è Premier Partner e compagnia aerea ufficiale. Si tratta - spiega una nota della società - di una struttura ultramoderna, la cui costruzione è iniziata a marzo, realizzata appositamente per l'evento e con un design e un'esperienza per i visitatori caratterizzati da tecnologie interattive incentrate sul futuro dell'aviazione. La struttura multifunzionale a tre piani da 3.300 mq potrà accogliere oltre 56.000 visitatori al mese e si trova nelle immediate vicinanze del padiglione degli Emirati Arabi Uniti e a pochi passi dal padiglione Al Wasl, l'epicentro del sito di Expo 2020 Dubai.

Sviluppato sui tre temi di Expo Dubai 2020 - mobilità, opportunità e sostenibilità - il padiglione Emirates riflette le linee dinamiche delle ali degli aerei pronti a prendere il volo. Le 26 pinne architettoniche inclinate che coprono l'intera struttura del padiglione ospiteranno oltre 800 metri di luci a LED per creare effetti e movimenti multisensoriali in tutta la struttura, messi in mostra dai luminari durante tutte le sere di Expo. Verranno utilizzate le più recenti tecnologie di fabbricazione, tecniche di costruzione e elementi di progettazione sostenibile come matrici solari integrate, costruzione off-site sostenibile, schermatura solare reattiva e un paesaggio verdeggiante sia all'interno che all'esterno del padiglione Emirates.

L'interno del padiglione comprende una planimetria chiusa che consente alla luce naturale di entrare nello spazio, riducendo il consumo di energia. I contenuti esperienziali saranno al centro dell'attenzione, favorendo l'interazione durante la visita. Il secondo piano del Padiglione Emirates ospiterà un auditorium per le sessioni di speaker e gli eventi del settore, mentre il terzo piano ospita uno skygarden dedicato ai visitatori che decideranno di godersi un ambiente naturale e gli spazi aperti.

Il Padiglione punta a raccontare la storia di come potrebbe essere l'aviazione commerciale in futuro - attraverso argomenti che includono la scienza del volo, i progressi nelle tecnologie dei motori, nuovi materiali aerospaziali che aumentano le prestazioni e riducono il consumo di carburante, interni innovativi della fusoliera focalizzati sull'aumento del comfort e del benessere dei passeggeri e il futuro dell'esperienza dei passeggeri negli aeroporti.

Utilizzando i principi di base dell'aerodinamica e le quattro forze di volo (sollevamento, resistenza, peso, spinta), i visitatori saranno in grado di comprendere la scienza che si nasconde dietro il volo e di conoscere i principi di base dell'aviazione. All'interno un Future Lab aiuterà a capire i materiali metallici e le leghe innovative che vengono sviluppate, migliorate e adottate per offrire migliori prestazioni di volo. Che siano più leggeri, più resistenti e meno corrosivi per migliorare il risparmio di carburante, questi materiali potrebbero diventare fondamentali per gli aerei del futuro.

La fusoliera di domani aiuterà i visitatori a immergersi nella fenomenale trasformazione che sta avvenendo nel mondo degli interni delle cabine. Ma i visitatori del Padiglione Emirates potranno esplorare un sistema di elaborazione biometrico pensato per i passeggeri, che non utilizza solo il riconoscimento dell'iride, ma esamina anche l'emergere di nuovi sistemi di riconoscimento umano, come la scansione e il controllo della voce. Infine, ai visitatori verrà chiesto di creare e configurare il loro aereo del futuro ideale, combinando tecnologie selezionate e preferenze personali per le ali, la fusoliera, il motore e altri elementi per aiutarli a definire la propria esperienza.

Si stima che il 70% di chi tra ottobre 2020 e aprile 2021 si recherà ad Expo Dubai 2020 (che ha un target di 25 milioni di visitatori) si recheranno all'evento attraverso collegamenti aerei nel corso dei 6 mesi. Dei 190 paesi che hanno confermato la loro partecipazione a Expo 2020, Emirates contribuirà a facilitare i collegamenti con voli diretti da 67 paesi partecipanti, e la compagnia aerea ha annunciato di "continuare a valutare opportunità per nuovi servizi di volo verso mercati inutilizzati o sotto serviti per stimolare il traffico e sviluppare collegamenti passeggeri con Dubai".

Presentando il padiglione lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e a.d. di Emirates e del Gruppo ha sottolineato come "l'obiettivo del nostro padiglione è molto in linea con quello di Expo Dubai 2020: stimolare le connessioni, creare esperienze e promuovere creatività e innovazione, ispirando un impegno per un futuro migliore".