Alitalia, si va ai supplementari

(Afp)

Tempi supplementari per la partita Alitalia. L'ipotesi di un rinvio della scadenza di oggi per la presentazione dell'offerta vincolante per la compagnia, circolata con sempre maggiore insistenza nei giorni scorsi, ha ora i crismi dell'ufficialità: il consiglio di amministrazione delle Fs si è riunito e ha preso in esame il tema della proroga del dossier. Un passaggio formale, quello comunicato dalla holding di Villa Patrizi, che ora viene sottoposto al vaglio dei commissari straordinari dell'aviolinea, che esprimeranno il proprio orientamento che dovrà essere condiviso con il Mise per la decisione finale. La lettera destinata alla terna commissariale, secondo quanto s'apprende da fonti vicine al dossier, partirà oggi.

In questi giorni si è parlato di un mini rinvio fino alla metà di maggio rispetto alla deadline che scade oggi. Sarebbe, comunque, auspicabile, secondo fonti interpellate, non andare oltre il termine delle elezioni Europee, il 26 maggio prossimo.

Anche se i contenuti della missiva rimangono sotto stretto riserbo, le motivazioni che hanno indotto il gruppo guidato da Gianfranco Battisti sono intuibili e sono maturate nello scenario che si è delineato in questi giorni: la mancanza di un importante tassello per la costituzione della newco, il veicolo societario con il quale dovrà decollare la nuova Alitalia. Il nodo principale nodo, che non si è sciolto, è quello della partecipazione di Atlantia. Nulla, infatti, si sarebbe mosso rispetto alla netta posizione espressa dall'amministratore delegato del gruppo, Giovanni Castellucci, due settimane fa all'assemblea degli azionisti: Atlantia ha tanti fronti aperti per aprirne un complesso come Alitalia. E da allora non ci sono stati contatti o avanzamenti nel dossier.

Insomma, alla composizione della compagine azionaria manca sempre il fatidico 40%, per aggiungersi al 30% delle Fs, al 15% di Delta Air Lines e al 15% del Mef. Se accordato, il rinvio dovrà servire a tentare di comporre il puzzle.

Come spiega il vicepremier Luigi Di Maio, da Varsavia, "manca da assegnare l'ultima fetta della torta a un altro operatore". E se oggi "si paleserà qualcuno capiremo cosa fare nei prossimi mesi, altrimenti - assicura - le soluzioni ci sono e andremo comunque avanti. Spero di essere l'ultimo ministro a occuparmi di Alitalia. Prima di me, negli ultimi 10 anni i miei predecessori hanno affrontato la questione con la difensiva, noi invece lo facciamo in attacco". Quello che è certo, per Di Maio, il governo "è riuscito nel suo intento: la presenza massiccia dello Stato nella newco che permetterà di rilanciare Alitalia".

Massimo l'allarme dei sindacati che potrebbero proclamare una mobilitazione nel mese di maggio, come preannuncia il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi: "Ci pare che stia regnando la più completa confusione nella strategia di rilancio di Alitalia. La scelta degli investitori appare sempre più come una scelta politica, da cui ci aspettiamo la scelta industriale, cioè un piano di rilancio della compagnia con il cronoprogramma degli investimenti ed il mantenimento dell'unicità dell'azienda". Ma a mobilitarsi sono anche i dipendenti. Un'assemblea spontanea dei piloti dovrebbe svolgersi, infatti, il 10 maggio prossimo.