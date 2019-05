Perfezionata la cessione di Magneti Marelli ai giapponesi

E' stata perfezionata l'annunciata cessione di Magneti Marelli da Fiat Chrysler Automobiles alla holding giapponese Calsonic Kansei Corporation, primario fornitore di componentistica per autoveicoli. Con il closing FCA ha ricevuto un corrispettivo in contanti di circa 5,8 miliardi di euro e il Cda ha approvato la distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni ordinarie di FCA pari a 1,30 euro per azione, corrispondente ad una distribuzione totale di circa 2 miliardi di euro, a valere sui proventi netti dell’operazione. Il dividendo sarà erogato con data di registrazione il 21 maggio e pagamento il 30 maggio.

L'azienda combinata sarà guidata da Beda Bolzenius, attuale CEO di Calsonic Kansei, mentre Ermanno Ferrari, CEO di Magneti Marelli, entrerà a far parte del board di Magneti Marelli CK Holdings.

“Siamo grati ai dipendenti di Magneti Marelli per il loro impegno nel fornire prodotti innovativi e sostenere gli obiettivi di FCA”, ha dichiarato Mike Manley, CEO di FCA. “FCA conferma il proprio impegno nei confronti di Magneti Marelli, che continuerà ad essere un fornitore chiave, e sono convinto che questa operazione garantirà un futuro solido ai dipendenti e agli altri stakeholder di Marelli. Questa cessione riconosce anche l’alto valore strategico di Magneti Marelli, migliora la nostra posizione finanziaria, consegna valore ai nostri azionisti e ci consente di concentrarci ancora di più sulla nostra gamma chiave di prodotto”.

Commentando l'operazione CK Holdings annuncia che il business congiunto opererà sotto l’entità denominata Magneti Marelli CK Holdings Co e sottolinea come "il completamento dell’operazione rappresenta un passo cruciale nella creazione di un fornitore automotive indipendente leader a livello globale".

L’operazione, che ha ricevuto le necessarie autorizzazioni normative e anti-trust, "unisce due aziende di successo, il cui fatturato totale ammonta a 14,6 miliardi di euro" e l'entità combinata "rappresenta il settimo fornitore automotive indipendente a livello globale per fatturato, e potrà contare su circa 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo, in Europa, Giappone, America e Asia-Pacifico".

Bolzenius ricorda come "nel corso degli ultimi mesi, abbiamo dedicato molto tempo a conoscerci e a conoscere le nostre rispettive attività di business, e sono molto fiducioso ed entusiasta rispetto alle nostre future potenzialità come unica azienda. In questo contesto, il nostro rapporto con FCA rimane importante, in quanto continueremo a servirla come cliente nell’ambito del nostro accordo di fornitura pluriennale. Nell’essere in grado di soddisfare i clienti come un’unica azienda, l’integrazione - sia dal punto di vista culturale che operativo - è la priorità chiave. Coordineremo e concentreremo i nostri sforzi per creare un fornitore “tier-one” diversificato a livello globale, di cui clienti e dipendenti siano fieri di far parte”.

All'annuncio dell'operazione sono subito seguiti i commenti dei sindacati che - per bocca del coordinatore nazionale automotive Fim Cisl Raffaele Apetino - spiegano come sia "importante adesso incontrare a breve la nuova proprietà anche alla luce di un nuovo assetto societario molto più internazionale" un assetto "che sicuramente può creare occasioni di sviluppo di prodotto e soprattutto di occupazione nelle aziende Magneti Marelli in Italia".