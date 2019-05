Entro quando si può incassare un assegno

Gli assegni sono un titolo di pagamento ancora molto in uso tra i risparmiatori, anche se spesso gli vengono favoriti i bonifici bancari.

Una recente ordinanza della Cassazione ha confermato quanto già previsto dalla legge di riferimento (art. 32 del Rd n. 1736/1933), ovvero il periodo di tempo entro il quale è possibile recarsi in banca, assegno alla mano, e caricare l’importo del titolo sul conto o ritirarlo in contanti.

Per quanto riguarda l’assegno bancario tradizionale esistono dei tempi di scadenza entro i quali occorre provvedere all’incasso dell’importo previsto. Il beneficiario del titolo, detto anche prenditore, ha tempo fino a otto giorni dalla data di emissione per effettuare la procedura qualora il Comune specificato sull’assegno sia il medesimo di quello della banca di riferimento del prenditore. In questo caso si dice che l’assegno è su piazza.

Nel caso in cui, invece, il Comune della banca del prenditore differisca da quello in cui stato emesso l’assegno, il tempo limite sale a quindi giorni. In questo caso si parla di assegno fuori piazza.

Ancora, la tempistica viene elevata a 20 giorni nel caso in cui l’emissione del titolo sia avvenuta in un Paese europeo diverso da quello della banca del beneficiario. Sessanta sono invece i giorni di tempo utili nella casistica in cui il Paese sia extra-europeo.

Se tali limiti di tempo non vengono rispettati, e la relativa riscossione non avviene, il soggetto che lo ha emesso ha la facoltà di revocare l’ordine di pagamento alla banca. Può procedere prima in tal senso nelle casistiche che prevedono l’eventuale furto e smarrimento del titolo di pagamento.

Tempistiche diverse per l’assegno circolare, che può essere riscosso entro tre anni dalla data di sottoscrizione.