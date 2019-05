Fca, utile netto in calo

(Afp)

Il gruppo Fca ha chiuso il primo trimestre 2019 con consegne globali complessive pari a 1.037.000 veicoli, in calo del 14%. Un risultato, si spiega, legato principalmente alla "sovrapposizione nel 2018 della produzione della Jeep Wrangler di nuova e precedente generazione, e al pianificato riallineamento delle strategie commerciali in Europa". I ricavi si sono attestati a 25,733 miliardi di euro. L'utile netto è in calo del 47% rispetto allo stesso periodo del 2018. "Il mercato sta rispondendo con entusiasmo al lancio dei nostri nuovi prodotti, mentre stiamo attuando tutte le iniziative necessarie a rafforzare le aree di business che hanno risultati più deboli" ha detto l'amministratore delegato di FCA Mike Manley commentando i risultati del primo trimestre appena diffusi. "Sulla base di questi elementi e con i risultati del primo trimestre in linea con le nostre attese, siamo fiduciosi sui nostri target per il 2019". Nonostante le difficoltà sui mercati, con "il persistere di sfide in Cina, e un mercato come quello turco in calo del 45%, abbiamo già visto risultati positivi dal taglio delle vendite delle km zero con benefici per i concessionari".

"L'Ebit adjusted è in calo del 29% - si legge in una nota -, principalmente per effetto dei minori volumi in parte compensato dall'effetto prezzi positivo in Nord America". Il Free cash flow industriale (continuing operation) è negativo per 0,3 miliardi di euro ma con un "assorbimento di cassa limitato nonostante i minori risultati e la stagionalità del capitale di funzionamento". Nel primo trimestre - spiega Fca - "abbiamo implementato diverse azioni volte al rafforzamento del business, tra cui il rinnovo del contratto di lavoro in Italia e le costanti iniziative sui costi in tutte le Region. Inoltre, abbiamo annunciato il prolungamento della nostra collaborazione con Groupe PSA in base al quale FCA aumenterà la capacità produttiva della JV Sevel, favorendo la nostra crescita futura nel segmento ad alto margine dei veicoli commerciali leggeri in Europa".