Flessibilità e autonomia, con la carta di credito scegli tu quando pagare

Riuscire a realizzare spese per sé e la propria famiglia in modo dinamico, flessibile, innovativo. Dalla palestra per i figli allo shopping, dalle spese mediche ai viaggi. Consentendo così al consumatore di gestire i pagamenti in modo autonomo e personalizzato. E' l'opportunità che arriva dalle più recenti soluzioni per i pagamenti digitali con carta di credito.

Come ad esempio 'Easy Shopping', la funzionalità della carta di credito Nexi che permette di scegliere quando pagare gli acquisti, decidendo per ogni acquisto superiore ai 250 euro se pagare subito oppure in comode rate. I vantaggi offerti da Easy Shopping (attivabile via App, online o via Call Center) sono tanti: dalla possibilità di scegliere quando pagare ogni singolo acquisto, alla flessibilità di decidere il numero delle rate in cui frazionare la spesa, deciso anche in base alla disponibilità del plafond della carta di credito.

Senza dimenticare la riservatezza data dalla possibilità di aprire un piano rateale senza documenti e in autonomia, anche da casa, a ’zero soprese’ perché le commissioni fisse sono semplici e chiare e vengono indicate prima di aprire il piano rateale, e si possono estinguere in qualsiasi momento i piani rateali aperti, senza costi aggiuntivi.

Ma quelle come Easy shopping non sono le uniche funzionalità offerte oggi dalle carte di credito. Tante sono le novità relative alla sicurezza degli acquisti con carta di credito. Ad esempio il servizio 'Spending Control' di Nexi consente al titolare della Carta di tenere sotto controllo le spese effettuate con la propria carta di credito o di debito internazionale personalizzandone la spendibilità in relazione alla zona geografica (Italia, Europa e altri continenti) ma anche al canale di utilizzo (Pos fisico, prelievo Atm ed e-commerce) e alla categoria merceologica degli esercenti.

Con 'Spending Control', infatti, è possibile stabilire un massimo di spesa per ogni singolo giorno, limitare i pagamenti tramite Pos ed Atm per aree geografiche, escludendo ad esempio i Paesi Esteri. E si può scegliere di escludere o permettere i pagamenti per una merce o per un altra, a proprio piacimento.