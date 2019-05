Apple Academy: "Abbiamo studenti da tutto il mondo, qui ci si sente a casa"

(Fotolia)

“Noi facciamo quest’Hackathon perché i ragazzi devono divertirsi. Chiunque entra in questo posto, e abbiamo studenti da 29 paesi del mondo, si sente subito a casa propria e ci sta bene”. Ne è sicuro Giorgio Ventre, direttore dell’Apple Academy di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, in cui oltre 300 giovani si sfidano per ideare soluzione tecnologicamente all’avanguardia per il settore pubblico e privato.

“È bellissimo vedere tanto entusiasmo – ha aggiunto Ventre – Vogliamo far capire che il governo e la pubblica amministrazione possono trainare il Paese. Da tanto tempo la Regione Campania ha investito sull’innovazione. Stiamo lavorando con tanti soggetti, con Tim, con Eni”.

“È molto bello vedere che anche le piccole e medie aziende del territorio stiano rispondendo nella direzione dell’innovazione. Sono convinto che tra le tante challenge proposte, usciranno molte buone idee che poi diventeranno dei prodotti o dei servizi per i cittadini della nostra regione, sì, ma anche per altri posti del mondo”, ha concluso Ventre.