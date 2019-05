Arriva la 'MegaRottamazione' Fiat

Per favorire il ricambio del parco circolante italiano, fra i più anziani in Europa, Fiat lancia la 'MegaRottamazione', una promozione che permette - per la prima volta - di accedere ai benefici previsti dall'iniziativa anche se non si è proprietari del veicolo da 'restituire' o se non si hanno legami di parentela. Basterà trovare un veicolo da rottamare - spiega il gruppo automobilistico - e che ovviamente il proprietario sia d'accordo.

Nel dettaglio, grazie alla 'MegaRottamazione' è possibile scegliere la gamma Panda in pronta consegna a partire da 7.600 euro in caso di finanziamento oppure optare per un modello della famiglia Tipo in pronta consegna a partire da 11.500 euro in caso di finanziamento, con sconti che arrivano fino a 6.000 euro sulla gamma Fiat. Per la 500L con la promozione i listini partono partire da 12.700 euro, e per 500X da 15.500 euro. I clienti potranno approfittare di questa opportunità anche in occasione dei tre porte aperte previsti per il mese di maggio nei fine settimana 11/12 - 18/19 - 25/26 maggio.



L'iniziativa è supportata dalla nuova campagna di comunicazione, che vede Fabio Rovazzi nuovamente protagonista nelle vesti del presentatore di un telegiornale 'colpevole' della sparizione della vettura della nonna.