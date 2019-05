Bollettini: "Porterò a Bruxelles istanze produttori agricoli"

Leo Bollettini (AdnKronos)

La candidatura con la Lega "è una grande sfida, con un partito che sostiene i candidati in un momento particolare per l'Italia" e servirà per portare in Europa le i istanze dei produttori agricoli, a partire dalla "riapertura dei canali dell'export verso la Russia". E' quanto afferma in una intervista all'Adnkronos Leo Bollettini, candidato per la Lega alle elezioni europee per la circoscrizione Centro, che comprende Marche, Toscana, Umbria e Lazio.

"Se eletto -spiega Bollettini- mi impegnerò affinché Bruxelles applichi con più uniformità tra gli Stati le regole che riguardano la provenienza dei prodotti agroalimentari". "In Europa è necessario che la severità sulla provenienza dei prodotti sia applicata in modo uniforme. Ogni Stato membro deve sottoporsi a regole uguali per tutti. Non è pensabile che Paesi come la Spagna prendano gli agrumi dal continente africano e poi li facciano passare per propri". Quello che avviene in Europa, continua Bollettini, "non è lecito, bisognerà pressare le autorità per far sì che vigilino di più".

Nell'eventualità di una sua elezione, spiega ancora, "porterò il progetto per la realizzazione di finanziamenti a favore dei territori che rappresenterò. Chiaramente parteciperò anche a progetti più di ampio respiro, ma farò di tutto per creare canali facilitati che permetteranno di ottenere finanziamenti" per le imprese agricole. "L'Europa - aggiunge Bollettini - deve dare la possibilità alle aziende che esportano, facilitando e finanziando organizzazioni tra più Paesi, che assieme possono presentare offerte diversificate con maggiore capacità commerciali, aggregando prodotti e offrendo una varietà maggiore del paniere, diventando così più interessanti rispetto a chi è specialista di un monoprodotto", aggiunge.

Riguardo l'export, per Bollettini "deve riaprire il canale di export con la Russia" perché la situazione attuale "ha creato un danno enorme", anche perché "la Russa di Putin si sta organizzando per essere autonoma proprio su quelle produzioni che erano le nostre. E' un Paese in continua crescita sul mercato agroalimentare". Diverso discorso per Stati Uniti e Cina: per i primi, Bollettini parla di una "barriera irta" riguardo l'export alimentare, nei secondi spiega come si tratti "di un Paese molto selettivo sui prodotti agroalimentari. Non va dimenticato - continua - che in Italia le Coop sono anche state facilitate molto rispetto ai privati nell'export".

Proprio guardando alla Cina, prosegue il candidato della Lega, sì alla via della Seta, ma "è necessario che venga creato un canale rapido e sicuro per far arrivare le nostre merci, soprattutto quei prodotti di eccellenza che hanno salvato il nostro mercato durante la crisi e per i quali, quindi, servono più garanzie". E sui dazi, Bollettini conclude: "Non fanno mai bene le guerre commerciali, ma c'è però un discorso di dumping da quei Paesi che importano a basso costo e che creano problemi commerciali non da poco".