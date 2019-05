Insediato all'Asi il neopresidente Giorgio Saccoccia

Il neopresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia

Si è insediato formalmente con la prima riunione del CdA il neo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia. "Lo Spazio - ha scritto Saccoccia in un messaggio inviato al personale Asi - sta vivendo un momento di straordinarie opportunità e di sempre crescente impatto nella vita di tutti: ognuno di noi in Asi ha la fortuna di poter contribuire a questa sfida in prima persona". "Io ne sono veramente orgoglioso e sono certo -ha aggiunto Saccoccia- che tutti voi condividiate questo mio sentimento nel corso delle vostre attività lavorative".

Nato a Belluno l'11 gennaio 1963, Giorgio Saccoccia -che subentra a Piero Benvenuti, Commissario Straordinario dell'Asi dallo scorso 14 novembre- si è laureato presso l'Università di Pisa con una laurea in Ingegneria Aerospaziale e presso la Webster University di Leida, nei Paesi Bassi, con un Master in Business Administration. Saccoccia è stato capo della sezione di propulsione elettrica dell'Esa tra marzo 1997 e gennaio 2003 e, successivamente, fino ad oggi, capo della divisione Propulsion and Aerothermodynamics dell'Agenzia Spaziale Europea.

Il neopresidente dell'Asi è stato anche direttore facente funzione del dipartimento di ingegneria meccanica dell'Esa da gennaio a novembre del 2016. Giorgio Saccoccia è Associate Fellow dell'Aiaa, l'American Association for Aeronautics and Astronautics, Membro a pieno titolo dell'Accademia Internazionale di Astronautica (Iaa) e Membro Emerito dell'Associazione Aeronautica e Astronautica Francese.