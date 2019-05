Banca Mediolanum, utile +21% in I trimestre

Banca Mediolanum ha registrato nel primo trimestre 2019 un aumento dell'utile netto consolidato del 21% a 72,1 milioni di euro, rispetto al primo trimestre del 2018. I risultati del gruppo, approvati dal cda, nel primo trimestre evidenziano il continuo lavoro di miglioramento dell’operatività. Il margine operativo, infatti, è stato di 88,9 milioni di euro, in crescita del 43%rispetto allo stesso periodo del 2018, per effetto della crescita del business ricorrente e della sensibile stabilizzazione dei ricavi: le Commissioni Nette, infatti, salgono a 196 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo scorso anno.

Il margine da interessi di 51,4 milioni di euro mostra un aumento del 27%, per via della continua crescita degli impieghi alla clientela retail e alle attività di tesoreria. Il totale delle masse gestite e amministrate si è attestato a 78.653 milioni di euro, maggiore del 5% rispetto al 31 marzo 2018 e del 6% rispetto alla fine del 2018 grazie alla positiva raccolta netta e al recupero dei mercati nel primo trimestre 2019.

La raccolta netta totale è stata positiva per 1.142 milioni di euro, +14% rispetto al 31 marzo 2018, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 795 milioni di euro, in linea con lo scorso anno, confermando come sempre la qualità del mix di prodotti e soluzioni ad alto valore aggiunto per la clientela. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo 2019 è pari al 18,6%, confermandosi uno dei più alti tra i Gruppi Bancari italiani ed europei.

Più nel dettaglio, relativamente alle attività sul mercato italiano, la raccolta netta totale è stata positiva per 997 milioni di euro complessivi nel trimestre. In particolare, la raccolta netta in risparmio gestito si è attestata a 713 milioni di euro. Gli impieghi alla clientela retail hanno raggiunto 8.731 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 31 marzo 2018 e del 4% rispetto al 31 dicembre. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti è pari allo 0,7% ed il costo del rischio allo 0,12%. Il numero di Family Banker al 31 marzo 2019 è pari a 4.179. Il totale dei clienti alla stessa data si attesta a 1.261.500, in crescita del 3% rispetto al 31 marzo dello scorso anno.

Con riferimento ai mercati esteri, l’utile netto è stato pari a 1,2 milioni di euro. Complessivamente, le masse gestite e amministrate delle controllate bancarie estere si sono attestate a 5.864 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto al 31 marzo dello scorso anno e dell’8% rispetto a fine 2018. La raccolta netta è stata positiva per 144 milioni di euro complessivi nel trimestre. In particolare, la raccolta netta in risparmio gestito si è attestata a 82 milioni di euro.

In merito ai risultati commerciali di gruppo del mese di aprile 2019, la raccolta netta totale ammonta a +343 milioni di euro. La raccolta netta in risparmio gestito nel mese è pari a +275 milioni di euro.