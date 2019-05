Gruppo Cap: "Sensibili, resilienti e innovatori"

In occasione del convegno “L’industria che verrà”, svoltosi nell’Areapergolesi di Milano, Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha presentato il suo primo piano di sostenibilità. A illustrare gli obiettivi il presidente di Gruppo Cap Alessandro Russo che spiega: “Sensibili nell’attenzione alle persone, vogliamo essere attenti ai bisogni della gente che fa fatica a pagare la bolletta. Resilienti con la capacità di costruire un’azienda che sappia aiutare le nostre città a essere pronte a far fronte ai cambiamenti climatici, sostenibilità che si ottiene anche riducendo in maniera importante le perdite idriche.

"Infine innovatori nei processi, per dimostrare che le aziende pubbliche possono essere dei punti di riferimento. Vogliamo essere i primi ad utilizzare le tecnologie del web per ottenere preventivi e arrivare al 2033 avendo investito 50 milioni di euro in robotica perché l’automazione è importante per le persone che lavorano per Gruppo CAP e per gli utenti che ricevono un prodotto di qualità sempre maggiore”, sottolinea Russo.

Un piano dunque a lungo termine che fissa come scadenza il 2033 come aggiunge il presidente Russo: “In un mondo così complesso abbiamo bisogno di poter avere una rotta proprio come i navigatori che si avventurano in mare aperto. Abbiamo voluto immaginare la meta del nostro viaggio, sappiamo che durante il percorso troveremo delle difficoltà, ma questa azienda ha un’identità e dei valori chiari che le permettono di mantenere la leadership che ha conquistato come una delle aziende più importanti in Italia nel settore del servizio idrico”.