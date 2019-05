Di Maio, 'da risorse per Reddito avanzerà 1 mld, andrà a famiglie che fanno figli'

(Fotogramma)

"Dal reddito di cittadinanza avanzerà un 1 miliardo che vogliamo utilizzare a favore delle famiglie che hanno figli o che fanno figli". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio durante il question time alla Camera.

"Dobbiamo sostenere - spiega - le giovani coppie che hanno paura di fare figli per la situazione economica". Secondo il ministro occorre "invertire un trend che ci vede tra gli ultimi paesi per tasso di natalità" e per farlo va bene ispirarsi a quanto avviene in altri paesi europei, per esempio al "modello francese". Sì dunque ad investire in "una rete di servizi a sostegno delle lavoratrici madri, come ulteriori sgravi fiscali per le rette per gli asili nido".

Fino al 30 aprile, ha ricordato il vicepremier, sono arrivate oltre 1 milione di domande per il Reddito di cittadinanza e "circa il 75%" sono state accettate.