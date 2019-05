Milano chiude piatta, bancari contrastati

(Fotogramma)

L’avvio positivo dei listini a stelle e strisce, spinti dall’ottimismo su una conclusione positiva dei negoziati Usa-Cina, permette ai listini europei di recuperare terreno nel corso della seconda parte. Più indietro Piazza Affari che, dopo una seduta caratterizzata dalla volatilità, ha terminato a 21.203,86 punti, -0,07% sul dato precedente. Alimentato anche dalle tensioni politiche, il nervosismo degli investitori si è riversato sul differenziale di rendimento con i titoli tedeschi, il c.d. spread, in aumento a 265,5 punti base (+1,4%).

In attesa della diffusione dei conti trimestrali, in calendario domani, le azioni UniCredit hanno terminato di poco sotto la parità (-0,12%).Oggi la notizia del giorno è rappresentata dalla cessione del 17% di Finecobank (-0,68%). Tramite quest’operazione, rilevano gli analisti di Banca Akros, Piazza Gae Aulenti “sta rafforzando la sua base di capitale e aumentando la flessibilità finanziaria” due elementi che potrebbero tornare utili in vista del “futuro consolidamento bancario europeo”. “E` molto probabile che nei prossimi mesi UCG proceda ad azzerare la quota, non escludiamo attraverso la vendita del pacchetto residuo ad una controparte industriale e/o finanziaria”, stimano da Equita.

Vendite più pronunciate invece su Intesa Sanpaolo (-1,16%): dopo i numeri dei primi tre mesi, Morgan Stanley ha ridotto il prezzo obiettivo da 2,4 a 2,3 euro (raccomandazione “equalweight” confermata) mentre Mediobanca ha tagliato la valutazione da “neutral” ad “undeperform” e il target da 2,25 a 2 euro. Vendite anche su Poste Italiane (-3,16%) che ha visto l’utile scendere del 9,5% e il fatturato segnare un -1,5%.

Giornata all’insegna dello shopping invece per Ubi Banca (+4,84%) che ha chiuso il primo trimestre con risultati economici superiori alle stime di consensus e di aggregati patrimoniali in miglioramento, come attesta anche la discesa dei crediti deteriorati lordi (Npls) a 9,458 miliardi di euro. I vertici hanno confermato tutte le linee guida sull’evoluzione della gestione aziendale fornite il 31 dicembre scorso.

Sempre per quanto riguarda i numeri trimestrali, Enel (-0,46%) dopo la chiusura degli scambi ha annunciato di aver terminato i primi tre mesi con un utile netto ordinario di 1,16 miliardi euro. Anche in questo caso la guidance è stata confermata.

Nel comparto energetico Eni ha terminato in sostanziale parità (-0,07%) mentre l’accoppiata formata da Saipem e Tenaris ha registrato, rispettivamente, un +1,35 e un +1,78%. Causa le tensioni geopolitiche, le autorità iraniane hanno annunciato che cesseranno l’implementazione di alcune misure previste dagli accordi del 2015 sul nucleare, tornano a salire i prezzi del greggio: il Brent segna un +0,8% a 70,47$ mentre il cugino statunitense, il WTI, guadagna l’1,2% portandosi a 62,1$/barile. Indicazioni rialziste sono arrivate anche dall’aggiornamento relativo gli stock statunitensi di greggio che, visti in aumento di 1,9 milioni di barili, nell’ultima settimana hanno segnato un rosso di 4 milioni. (in collaborazione con money.it)