Thales Alenia Space, successo test laboratorio per ExoMars 2020

Il laboratorio Ald di ExoMars 2020 (Foto Thales Alenia Space)

E' pronto per essere integrato a bordo del suo Rover il laboratorio che nella missione ExoMars 2020 analizzerà campioni di suolo marziano alla ricerca di tracce di vita presente e passata. Dopo una fase ingegneristica sfidante, il Laboratorio Analitico Ald, il cuore del Rover per la missione dell'Agenzia Spaziale Europea Exomars 2020, è stato infatti integrato e testato con successo da Thales Alenia Space. La joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, che ha integrato Ald nel suo sito di Torino, ha annunciato che il laboratorio ora è pronto per essere installato nel Rover battezzato 'Rosalind Franklin', fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito.

Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una profondità di due metri su Marte, dove potrebbero essere ancora conservati biomarcatori antichi resistiti all’ostilità dell’ambiente esposto a radiazioni, e raccoglierne poi campioni. Il Laboratorio Analitico (Ald) realizzerà questo ambizioso compito analizzando i campioni, in modo particolare derivati della pirolisi/sostanze chimiche, rilevando potenziali gruppi organici nell’ambito della tipizzazione della mineralogia del campione del terreno prelevato con una risoluzione microscopica senza precedenti.

Il Laboratorio include un sofisticato set di strumenti scientifici - MicrOmega, Rls, Moma- serviti direttamente da un set di meccanismi in grado di recuperare e processare campioni del terreno ottenuti grazie alla trivella, sviluppata e costruita da Leonardo, dal sottosuolo marziano. Un set di analisi chimiche, fisiche e di spettro dettagliate saranno poi eseguite internamente dall’Ald.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questa milestone, una sfida tecnica chiave per dimostrare che il design unico dell’Ald e le metodologie studiate nello specifico e adottate per ExoMars 2020 soddisfano le aspettative" ha affermato Walter Cugno, Vicepresidente Esplorazione e Scienza a Thales Alenia Space.

"Utilizzando questo laboratorio per la ricerca della vita miniaturizzato e la tecnologia robotica avanzata, la missione ExoMars 2020 esplorerà il pianeta rosso alla scoperta di nuove prove per rispondere a domande che affascinano l’umanità da molto tempo" aggiunge Cugno. Con l’esclusivo fine di cercare tracce di vita su Marte, senza portarne alcune dalla Terra, il laboratorio in cui verrà analizzato e processato il campione (Ucz) è stato sterilizzato in modo sistematico, pulito in modo esemplare e integrato nella dedicata struttura Glove Box, raggiungendo un livello di pulizia senza eguali nel campo delle applicazioni per lo Spazio.

Per garantirne il corretto funzionamento quando al suo arrivo su Marte dovrà affrontare l’ambiente marziano, la funzionalità integrata della strumentazione dell’Ald è stata messa a punto nel Sito di Simulazione Ambientale Planetario nella sede di Torino di Thales Alenia Space, con risultati eccellenti, così com’è stato riconosciuto anche dalla comunità scientifica. "L’Ald è il cuore del Rover ExoMars, è unicamente adatto a ricercare segni di vita e a ottenere informazioni geologiche di conferma. Nutriamo grandi speranze per le scoperte scientifiche di questa missione e ringraziamo Thales Alenia Space per il lavoro professionale e la dedizione dimostrate" ha infatti commentato Jorge Vago, scienziato della missione ExoMars di Esa.