Banca Mediolanum: è sostenibile 'IO' l'evento di info-formazione nazionale

E' sostenibile 'IO' l'evento di info-formazione nazionale di Banca nazionale in corso a Torino. Il sistema di gestione sostenibile degli eventi di Banca Mediolanum è stato certificato conforme alla norma ISO 20121:2012 nella progettazione, nello sviluppo e nell’erogazione sostenibile degli eventi in seguito all'analisi del processo e dell’insieme di azioni volte a raggiungere gli obiettivi legati alla sostenibilità.

Le azioni sostenibili messe in pratica da Banca Mediolanum per l'organizzazione dell’evento info- formativo annuale di oggi presso il Pala Alpitour di Torino si riferiscono a diversi aspetti. Eccoli. Ambientali: scelta dei materiali, riduzione delle emissioni, rilasci nel suolo-acqua-aria, biodiversità e conservazione della natura, sfruttamento e conservazione delle risorse. Sociali: salute e sicurezza, norme del lavoro, libertà civili, giustizia sociale, comunità locale, accessibilità, aspetti culturali. Economici: economia locale, capacità di mercato, ritorno sugli investimenti, innovazione, capacità e presenza sul mercato, impatto economico diretto e indiretto. Fattori Ambientali:Il Catering prescelto applica: il Sistema di Gestione per la qualità, la sicurezza alimentare e tracciabilità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005:2008; il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015; il Sistema di Gestione dell’Energia, secondo la norma UNI ISO 50001:2011; il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la norma OHSAS 18001:2007; il Sistema di Responsabilità Sociale di Gestione secondo Social Accountability 8000. Si rivolge a fornitori locali.

E ancora: adotta i parametri per la raccolta differenziata come quelli della location ovvero differenziazione al 100%. Utilizzo di materiale eco compostabile per il catering previsto per 4.700 persone c.a. il giorno dell’evento (compresi i bicchieri) che oltre ad essere a impatto ridotto sull’ambiente per il loro smaltimento consentono un ridotto numero di trasporti; essendo usa e getta non richiedono lavaggio post utilizzo con conseguente risparmio di acqua e di energia; utilizzo per ogni tipologia di servizio catering di bottiglie di acqua biodegradabili e compostabili. Acquisto di 13.000 bottigliette di acqua prodotte con materiale compostabile e biodegradabile; ristampa di 55 autoportanti prodotti con materiali riciclati dai precedenti eventi (materiale policarbonato); stampa di 55 autoportanti su materiale eco Falconboard (cartone alveolare rigido per stampa prodotto con carta riciclata e riciclabile) successivamente ristampabili; acquisto arredi stand in Falconboard (cartone alveolare rigido per stampa prodotto con carta riciclata e riciclabile) successivamente ristampabili; cartellonistica realizzata in Falconboard (cartone alveolare rigido per stampa prodotto con carta riciclata e riciclabile); acquisto di 5000 shopper in cotone ecosostenibile. Il contenuto della shopper distribuita in uscita sarà prodotto interamente su carta riciclata (ad esclusione di riviste e prodotti ricevuti da terze parti). pass, segnaposti, coupons e materiali stampati su carta riciclata, comprese la Cartelle Stampa: utilizzo dei mezzi di sollevamento elettrici all’interno del palazzetto; utilizzo di proiettori 31000 al laser a risparmio energetico; noleggio stand prefabbricati per evitare una produzione ad hoc non più riutilizzabile; la maggior parte dei beni messi in vendita dal Merchandasing è prodotta in materiale naturale (cotone biologico, canapa e bamboo) e in materiale riciclato, bioplastica. Saranno, inoltre, presenti prodotti fabbricati con materiali riciclati (camere d’aria di biciclette, rifiuti organici, pelle lavorata, bocchette anti incendio); scelta del fornitore locale per l’allestimento delle strutture degli stand (riduzione dell’inquinamento dovuto al traffico di merci).

Quanto al tema dei fattori sociali è previsto il recupero delle eccedenze alimentari da parte dell’associazione Equoevento che destinerà i beni alimentari ai bisognosi; è garantita un’elevatissima attenzione rispetto alla sicurezza sul lavoro in tutte le fasi della progettazione oltre che di allestimento, durante l’evento e il disallestimento.

E ancora: convocazione dell’ambulanza (anche quando non necessaria da normativa) e in concomitanza di lavorazioni più impegnative e delicate per gli operatori con la presenza del medico sia durante l’allestimento che il disallestimento; convocazione di 2 ambulanze (non previste dalla normativa) durante l’evento con medico a bordo; acquisto dei copri seggiolini in TNT (attenzione alla normativa che li prevede ignifughi); accensione di una assicurazione a copertura infortuni ad hoc a favore dei lavoratori free lance, artisti, relatori e testimonial; l’utilizzo dei bicchieri compostabili consente di evitare rischi legati alla rottura del vetro in caso di caduta dei bicchieri; stesura di un piano di evacuazione a tutela di tutti i presenti in caso di incidenti; scelta del fornitore locale per l’allestimento delle strutture degli stand (supporto all’economia della zona).

Infine, per quanto riguarda i fattori economici, i dati salienti sono: la ristampa di 55 autoportanti prodotti con materiali riciclati dai precedenti eventi (materiale policarbonato); la stampa di 55 autoportanti su materiale eco Falconboard (cartone alveolare rigido per stampa prodotto con carta riciclata e riciclabile) successivamente ristampabili; acquisto arredi stand in Falconboard (cartone alveolare rigido per stampa prodotto con carta riciclata e riciclabile) successivamente ristampabili; cartellonistica realizzata in Falconboard (cartone alveolare rigido per stampa prodotto con carta riciclata e riciclabile); scelta di utilizzare bicchieri compostabili; catering ha fornitori locali; scelta del fornitore locale per l’allestimento delle strutture degli stand (costo migliore rispetto a fornitori dislocati a distanze maggiori).