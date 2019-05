Banca Mediolanum, al via l'evento nazionale di info-formazione

IO è il titolo dell’evento nazionale di info-formazione annuale di Banca Mediolanum che ha preso il via oggi 9 maggio al Pala Alpitour di Torino. 612 le persone, tra dipendenti e collaboratori, coinvolte nella produzione e nella realizzazione dell’evento che vede alternarsi sul palco lungo 30 metri e profondo quasi 11, oltre agli interventi dei relatori anche oltre 35 filmati realizzati in house e momenti di spettacolo. Il tutto ripreso ininterrottamente da 12 telecamere e sapientemente diretto dalla cabina di regia da 92 metri. Per questo motivo la presenza di 2 Registi, 9 Autori, 7 Grafici, 8 Montatori Video, 67 Artisti di cui 60 performer tra musicisti e coristi, 2 cantanti, una band live, 115 Addetti alla sicurezza, 94 Hostess.

Per rendere possibile la messa in scena di questo evento sono stati necessari 4 mesi di organizzazione, 8 giorni di allestimento, 2 giorni per le prove delle esibizioni, 1 per quelle dei relatori e 2 per il disallestimento. L’evento info-formativo porta a Torino quasi 4700 spettatori tra Family Banker, Management, Dipendenti, Ospiti Istituzionali, Partner, Analisti Finanziari e Giornalisti, per un totale di 6150 presenze e oltre 1600 camere riservate.

Una kermesse molto impegnativa anche dal punto di vista tecnico con volumi di materiali prodotti e utilizzati decisamente elevati: 2266 metri quadrati di oscuramenti neri, 3620 metri quadrati di copertura con ciclorama, 2100 metri quadrati di grafica, 1 schermo centrale di fronte proiezione sagomato di 50 per 11 metri e 2 schermi laterali di fronte proiezione sagomato di 10 per 11 metri, 120 metri quadrati di led video trasparente, 160 motori per il sollevamento della strumentazione, 470 corpi illuminanti, 13 chilometri di caveria per cablaggio, 960 metri lineari truss e americane, 78 ton di materiale appeso, 2 bigruppi da 400 kw generatori, 15 bilici, 80 cluster audio con surround, 2 cherry piker da 20 metri, 2 pantografi di 12 metri, 2 muletti da 2,5 ton, 10.000 kw/h giornalieri di consumo elettrico e 1 giga byte per garantire copertura wi-fi a tutti gli ospiti.