Bper: "Proseguono secondo tempistiche operazioni straordinarie"

Alessandro Vandelli in un'immagine di repertorio (Fotogramma)

"Proseguono secondo le tempistiche previste le attività per la realizzazione delle operazioni straordinarie già annunciate nei mesi scorsi relativamente all’acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna, all’acquisizione del 100% di Unipol Banca ed alla contestuale vendita di circa 1 miliardo di euro di sofferenze a UnipolRec, nonché all’acquisizione di una quota partecipativa incrementale in Arca Holding". Ad affermarlo è Alessandro Vandelli, l'ad di Bper Banca in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.

Il 2019, sottolinea l'ad di Bper Banca, "ci vedrà impegnati nella realizzazione sia delle operazioni straordinarie citate sia delle azioni programmate del nuovo Piano industriale 2019-2021, alcune delle quali già in fase avanzata di esecuzione, consapevoli di poter contare su basi solide, con chiare linee strategiche di medio-lungo termine e con una forte motivazione a realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati relativamente alla crescita del business, al miglioramento della qualità del credito, al conseguimento di un’adeguata remunerazione del capitale ed al mantenimento di un’elevata solidità patrimoniale".