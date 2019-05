Bper: "Risultato primo trimestre soddisfacente"

L'ad di Bper Banca Alessandro Vandelli in un'immagine di repertorio

"Il primo trimestre dell’anno si chiude con un utile netto pari a 48 milioni di euro. Tale risultato è da considerare soddisfacente in considerazione anche della svalutazione integrale della quota relativa all’intervento del Fitd in Banca Carige e del versamento del contributo ordinario per l’anno 2019 al Fondo di Risoluzione Unico Europeo per un totale di 36,5 milioni di euro". Ad affermarlo è stato l'ad di Bper Banca, Alessandro Vandelli, in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.

"Il positivo risultato economico è accompagnato da una solida posizione patrimoniale con un Cet1 ratio a regime al 12,24% in crescita di quasi 30 bps rispetto a fine 2018", ha continuato Vandelli, commentando i risultati.

Sul fronte della qualità del credito, dopo la forte accelerazione del de-risking realizzato nel corso del 2018, l'ad ha sottolineato che "nel trimestre si evidenzia l’ulteriore riduzione dei crediti dubbi lordi scesi sotto la soglia di 7 miliardi di euro, livello che non si registrava dall’inizio del 2012, a testimonianza del costante lavoro di miglioramento dell’asset quality di gruppo".

Dal punto di vista della redditività, ha aggiunto, "registriamo un buon andamento dei ricavi, con particolare riferimento al trend positivo del margine di interesse ordinario e alla sostanziale tenuta delle commissioni supportate dalle favorevoli performance del comparto risparmio gestito e Bancassurance", sottolinea l'ad di Bper Banca.

Nel primo trimestre, ha concluso Vandelli, "i costi della gestione registrano un forte calo rispetto al quarto trimestre 2018, su cui tuttavia avevano inciso taluni elementi non ricorrenti. Il costo del credito annualizzato si è mantenuto a livelli contenuti in area 60 bps".