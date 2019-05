Per quanto riguarda la Cina, al vertice di Sibiu "ho ribadito che l'Italia è stata apripista per quanto riguarda i principi europei che sono stati inseriti nei memorandum della Via della Seta. Abbiamo aperto la strada anche agli ultimi Paesi che sono rimasti, che se vorranno aderire potranno giovarsi della tenace negoziazione dell'Italia". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del summit informale di Sibiu, in Romania.