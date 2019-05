Enel Energia Tour arriva a Palermo

L'Enel Energia Tour, iniziativa di Enel Energia, approda a Palermo, nella barocca piazza Sant'Anna, per scoprire le eccellenze del territorio siciliano. Un 'truck' è allestito per coinvolgere il pubblico nel portare in scena il cibo di strada e le bellezze che fanno da scenografia per uno show improvvisato con gli artisti Andrea Dianetti, Salvo Piparo e Ernesto Maria Ponte che sfideranno i cittadini presenti nella preparazione di specialità dello street food palermitano, le gustose 'panelle e crocchè'.

Al taglio del nastro, il vicesindaco Fabio Giambrone, Davide Ciciliato, responsabile Area Mercato Sud e Francesco Chiarelli, responsabile Area Mercato Sicilia.

La manifestazione proseguirà per l'intera giornata, coinvolgendo studenti e pubblico presente, con l'intento che Enel Energia ha di valorizzare le particolarità e le caratteristiche del territorio, in una sinergia tra l'azienda e i Comuni d'Italia.