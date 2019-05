Kering patteggia col fisco

Il patron di Kering Pinault con la moglie Salma Hayek (Ipa)

Il gruppo Kering ha definito con l’Agenzia delle Entrate alcune contestazioni mosse alla propria controllata svizzera Luxury Goods International Sa (Lgi) e verserà all'erario 1,250 miliardi di euro. La definizione, contraddistinta da un approfondito contraddittorio e da spirito collaborativo, ha riconosciuto che parte dei rilievi mossi in sede di verifica riguardano la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia nel periodo tra il 2011 e il 2017. La definizione comporterà il pagamento di una maggiore imposta pari a 897 milioni di euro, oltre a sanzioni e interessi per un totale di oltre 1,250 miliardi di euro.