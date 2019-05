De Luca (Maeci): ''Strategia coordinata per internazionalizzazione imprese''

"Il processo di internazionalizzazione delle nostre imprese è fondamentale, ma si presenta come un cammino complesso, su cui pesano scenari geopolitici ed economici non sempre facilmente prevedibili. Questa complessità richiede una strategia coordinata da parte delle istituzioni preposte all’internazionalizzazione del Paese". A dirlo oggi Vincenzo De Luca, direttore generale per la promozione del Sistema Paese, ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in occasione della presentazione dell'Italian Export Forum che si terrà il 14 e 15 giugno a Piano di Sorrento (Napoli), con Sace Simest (Gruppo Cdp) in qualità di main partner tecnico.

"La Farnesina e la rete diplomatico-consolare - ha sottolineato - contribuiscono a questa strategia, aiutando le imprese nel loro percorso grazie a un importante lavoro di sostegno istituzionale e market intelligence".