Salario minimo, Fraccaro: ''Indispensabile quello europeo, frenerà concorrenza sleale''

(Fotogramma)

"Il salario minimo europeo è indispensabile per far crescere la domanda interna, l'economia ma anche per evitare casi di concorrenza sleale". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, intervenendo all'assemblea nazionale di Federmanager.

Per Fraccaro per l'economia del Paese serve "più export ma servono anche meccanismi per aumentare la domanda interna sia nazionale che europea". E il governo, ha ribadito Fraccaro, "sta lavorando su questo e per noi il ruolo del management è di rilievo per indirizzare nel verso giusto le imprese, ed è importante l'impegno di Federmanager su formazione e crescita professionale".

"E' stato firmato" dal ministro Di Maio "il decreto ministeriale sul voucher per l'innovation manager". Lo ha detto il ministro confermando l'annuncio del leader dei manager Stefano Cuzzilla in chiusura di assemblea.

"Federmanager sta portando avanti un'attività di crescita -ha continuato Fraccaro- dei manager molto importante, sulla sostenibilità ambientale, sulla digitalizzazione. Insieme a loro, e non solo, abbiamo costruito questo voucher che permette anche alle pmi di avere delle figure competenti in questi settori".

Il voucher "consiste in budget di 40mila euro l'anno per ogni impresa per avere la consulenza, o assumere, un manager sui temi della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione", ha continuato Fraccaro.