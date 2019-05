Fca, avviati i lavori per la 500 elettrica a Mirafiori

(Fotogramma/Ipa)

"Nello stabilimento di Mirafiori sono iniziati i lavori preparatori per installare la linea della nuova 500 elettrica e l'avvio produttivo è previsto nei primi mesi del prossimo anno". Ad annunciarlo il presidente di Fca, John Elkann, intervenendo alle celebrazioni per i 100 anni dell'Amma. "La prima generazione della 500 elettrica l'abbiamo lanciata sette anni fa, in California, e oggi è tra le vetture elettriche più vendute degli Stati Uniti - ha sottolineato Elkann - la Pacifica ibrida è stata il primo minivan elettrico del settore, continua a ricevere premi come migliore motore elettrico ed è anche la quarta vettura ibrida plug-in più venduta degli Stati Uniti". "Questa è l'esperienza che useremo, qui in Italia, per produrre le vetture ecologiche previste nel nostro piano industriale, che vedrà oltre 5 miliardi di investimenti ed è centrato proprio sui veicoli puramente elettrici e sugli ibridi plug-in", ha aggiunto Elkann.

"Credo che il sistema dell’auto a Torino abbia tutte le carte per giocare un ruolo attivo e positivo per il futuro del settore dell’auto e delle nostre comunità, a condizione che abbracci senza paure o riserve le sfide dell’innovazione con la prospettiva e il coraggio di chi guarda lontano - ha continuato Elkann - oggi più che mai siamo fermamente convinti che una rivoluzione tecnologica abbia senso se va a beneficio non solo dello sviluppo industriale ma anche della società nel suo insieme. Questo siamo impegnati a realizzare in Fca".

Il presidente di Fca ha poi parlato della partnership con Bmw: "Stiamo sviluppando una piattaforma centrata sui sistemi di guida assistita in autostrada, la cui prima applicazione sarà sulle vetture del marchio Maserati". "Sono convinto che questa carica di innovazione sia una sfida per tutti noi, per Fca e per il distretto della meccanica che voi rappresentate - ha aggiunto - se la affrontiamo in modo pragmatico e coraggioso allo stesso tempo, può diventare una delle più grandi opportunità per crescere, evolvere e proiettare le nostre aziende nel futuro", ha concluso Elkann.