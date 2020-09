Banca Etruria, "governatore Visco ascoltato come teste"

(FOTOGRAMMA)

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco "sarà ascoltato in qualità teste nel processo sul crack di Banca Etruria in corso presso il Tribunale di Arezzo". E’ quanto annuncia all’AdnKronos Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione 'Vittime del Salvabanche', precisando che "la richiesta è stata avanzata dagli avvocati dell'accusa e accolta dal giudice". Ancora non è stabilita la data in cui il numero uno di Palazzo Koch sarà ascoltato.