Conferenza su emergenze Ambiente e Clima a Roma

Il 'Comitato Uniti per loro' organizza per il secondo anno una conferenza sulle emergenze ambientali e climatiche dal titolo 'Gaia, sopravvivenza o estinzione?'. Sede dell'evento che si terrà il 24 maggio la sede della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Piazza San Marco 51 a Roma) con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

'Abbiamo un solo pianeta e lo stiamo consumando, distruggendo'. Partendo da questa preoccupazione condivisa tante sono le domande cui l'iniziativa si prefigge di rispondere: se di futuro possiamo parlare quale futuro ci aspetta? Cosa lasceremo alle successive generazioni? Quali le vere cause della distruzione ambientale prodotta dall'uomo. Siamo ancora in tempo per tornare indietro e fare pace con Gaia la nostra navicella spaziale naturale che ci ospita?

Alle 14 aprirà i lavori Franco Frattini, presidente Sioi; a seguire interverranno Mario Contaldi (dipartimento sostenibilità Ispra); Ugo Bettio (attivista per i diritti degli animali -Gli orrori degli allevamenti intensivi); Maurizio Conte (pediatra che si occupa di alimentazione vegana nell'età evolutiva); Claudio Porrini (ricercatore universitario dell'Università di Bologna); Francesco S. D'Aquino (Associaizone Sea Shepherd - Un mare di plastica e illegalità); Andrea Cisternino (attivista per i diritti degli animali che presenterà il libro 'Diario di un povero animalista'); Mario Tozzi, geologo, scrittore, divulgatore televisivo. L'evento è #plasticfree