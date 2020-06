Alitalia cancella 300 voli

L'aeroporto di Fiumicino

Cancellati 300 voli di Alitalia. A causare il taglio lo sciopero del trasporto aereo di 24 ore. La compagnia però ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai propri passeggeri. La compagnia italiana è stata infatti costretta a cancellare circa la metà dei voli, sia nazionali che internazionali, previsti per oggi, oltre ad alcuni collegamenti nella serata del 20 e nella prima mattina di mercoledì 22 maggio.

I voli del 21 maggio nelle fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 sono attuati normalmente. Il piano straordinario ha previsto l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata di oggi, 21 maggio.

Intanto i sindacati hanno dichiarato un'adesione media dell’85% allo sciopero di 24 ore del trasporto aereo. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, hanno ribadito le ragioni della protesta: "La situazione occupazionale in tutto il settore è grave. Non parliamo solamente della più nota vertenza Alitalia, ma anche delle tante situazioni di aziende che stanno vivendo grosse difficoltà a causa della competizione senza regole. Ancora una volta si sta dimostrando che il recepimento sic et simpliciter delle direttive europee, senza armonizzarle tenendo conto delle peculiarità del Paese, sta determinando danni incalcolabili che possono essere rimediati solo attraverso il sollecito intervento del legislatore”.

“Ulteriori problemi – aggiungono le organizzazioni sindacali - sono il mancato rinnovo del contratto, che è fondamentale per dare regole comuni al settore, nonché il finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo, che deve diventare strutturale, data la situazione”.

Concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta: “Quella di oggi è la seconda azione di sciopero, dopo la protesta del 25 marzo scorso. A breve comunicheremo una nuova iniziativa di lotta che verrà inquadrata nel contesto più ampio di uno sciopero di tutti i trasporti. Infatti non è in crisi solo il trasporto aereo ma il 23 maggio scioperano i portuali, inoltre non si ha certezza dei finanziamenti del trasporto pubblico locale e potremmo continuare con un lungo elenco”.