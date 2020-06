Philip Morris Italia entra in Anitec-Assinform

Philip Morris Italia ha annunciato oggi l’ingresso dell’azienda in Anitec – Assinform, associazione aderente a Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale, la Federazione di categoria che promuove lo sviluppo e la società digitale in Italia. Si tratta di un passaggio importante nel processo di trasformazione intrapreso da Philip Morris Italia, azienda leader nello sviluppo e commercializzazione di prodotti innovativi senza combustione, alternativi alle sigarette, con i quali l’azienda mira a costruire un 'mondo senza fumo'.

"L’ingresso di Philip Morris Italia nella più rappresentativa associazione Italiana di consumer electronics innovation è significativo dell’importanza crescente che la tecnologia riveste per la nostra azienda" ha commentato Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia, confermato vicepresidente di Anitec-Assinform, che ha aggiunto – grazie a tecnologie che rappresentano l’avanguardia del nostro settore ci siamo impegnati a fornire delle valide alternative a tutti i fumatori adulti che diversamente continuerebbero a fumare sigarette".

"Si tratta di un cambiamento radicale, - ha detto Hannapel - e come tutte le innovazioni tecnologiche di successo è una rivoluzione a velocità crescente: far parte di un network di aziende leader nella tecnologia è un elemento molto importante per tenere costantemente il passo della trasformazione digitale".

L’ingresso dell’azienda nell’Associazione è stato ratificato nel corso del Consiglio Generale dello scorso 17 maggio e sarà effettivo da subito. Philip Morris Italia ha stimato che, al 31 marzo 2019, circa 7,3 milioni di fumatori adulti nel mondo hanno già smesso di fumare sigarette e sono passati ad IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco che è al momento disponibile in 47 mercati a livello nazionale o solo in alcune città.

Philip Morris Italia, con circa 1000 dipendenti, si occupa della commercializzazione in Italia dei prodotti di PMI. Dal 2014 l’azienda è principalmente impegnata nella commercializzazione di prodotti del tabacco senza combustione, al fine di perseguire l’ambiziosa visione del gruppo di costruire un futuro senza fumo. Nel 2019 ha ricevuto per il 10° anno consecutivo la certificazione Top Employer ed è stata insignita della certificazione Equal Salary.