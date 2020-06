120 Secondi di notizie - Italia economia n. 21 del 22 maggio 2019

Dazi. A causa della guerra dei dazi tra Usa e Cina la crescita economica dovrebbe rallentare al 3,2% quest'anno e risalire al 3,4% nel 2020- Alitalia. Il governo conta di chiudere il dossier per il salvataggio di Alitalia entro il 15 giugno. E’ lo stesso ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ad annunciarla.- Agricoltura. Cresce il settore dell’apicoltura in Italia. I produttori censiti sono 55mila e nel 2018 il settore conta su 1.500.000 alveari, con una produzione potenziale di circa 23.000 tonnellate e un volume d’affari stimato in 150 milioni di euro.- Turismo. Non solo vacanze e viaggi di nozze: l'Italia è sempre più meta del turismo congressuale che punta su esperienze integrate di viaggio, su buona cucina e ottimi alberghi e sul rispetto dell'ambiente.- Imprese biotech. Sono 641 le imprese biotech attive in Italia, con un fatturato generato superiore agli 11,5 miliardi di euro a fine 2018, un numero di addetti che sfiora le 13 mila unità e investimenti in Ricerca e Sviluppo totali che superano i 2 miliardi di euro.