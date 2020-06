Tra politica ed economia: cosa cambia con le Europee 2019

Si avvicina l’appuntamento più importante per la politica economica dell’UE. Le elezioni europee potrebbero aprire nuovi scenari, mentre è forte il dibattito sulla possibilità che le forze populiste possano acquisire nuovi consensi. In attesa dei risultati delle europee 2019 , sul fronte della politica economica gli esperti non attendono cambiamenti essenziali. L’orientamento di politica monetaria, che di fatto impatta fortemente sul mercato obbligazionario, è previsto invariato dalla maggioranza degli operatori. Le europee 2019, infatti, non sarebbero capaci di spingere la Banca Centrale Europea a modificare i suoi programmi e il suo atteggiamento accomodante. Al momento la previsione più diffusa non vede la Bce alzare i tassi di interesse prima del 2022.

Anche sul fronte meramente politico non vi sono attese di grandi cambiamenti all’interno del Parlamento Europeo, al netto di qualche spostamento di equilibri. Nel caso in cui i processi decisionali dovessero diventare più lunghi e complessi, la fiducia dei mercati nelle istituzioni europee verrebbe intaccata, con relativo impatto sui mercati e rischio di stagnazione politica.

L’attenzione, invece, è focalizzata sulla nomina di figure chiave delle istituzioni europee come quella del presidente della Commissione Europea, del Consiglio europeo, della BCE e del Parlamento europeo stesso.

Guardando ai risultati delle ultime elezioni spagnole, sembra scongiurata una salita a sorpresa delle forze populiste di destra ma è opportuno ricordare che, storicamente, gli elettori hanno sfruttato le elezioni europee per esprimere un voto di protesta. Come sottolinea Money.it, rimane tuttavia opportuno prestare attenzione a non elaborare troppe interpretazioni sulla base dei risultati del passato.