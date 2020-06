Assimpresa Lombardia, Branchicella nuovo presidente

Nella foto Maurizio Branchicella

Maurizio Branchicella è il nuovo presidente di Assimpresa Lombardia. Lo rende noto l'associazione datoriale che da oltre vent'anni opera in rappresentanza delle piccole e media imprese con riconosciuta rappresentatività. Branchicella è avvocato ed ha studi a Milano e Roma.

"La riconosciuta esperienza maturata da Maurizio Branchicella nell'ambito del diritto civile, societario, lavoro, amministrativo, commerciale e contrattualistica unitamente alla passione e allo studio dell'ordinamento giuridico nell'ambito del diritto d'imprese -si legge in una nota- costituiranno un punto si riferimento certo per le nuove sfide che la rapida trasformazione del mondo delle imprese, portata in ogni campo dall'innovazione tecnologica, cui si accompagna la riscrittura e l'adeguamento della norma giuridica che sempre segue detti processi di cambiamento".

Ecco dunque "un punto di riferimento che accompagna e fa luce su percorsi non ancora certi e sperimentati. Al neo presidente le congratulazioni del consiglio generale di Assimpresa e l'augurio di un proficuo lavoro".