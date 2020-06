(Fotogramma/Ipa)

Fiat Chrysler e Renault sono in "avanzate" trattative per costituire un'alleanza che consenta alle due case automobilistiche di unire le forze per affrontare i cambiamenti strutturali in atto nel mercato globale dell'auto. E' quanto scrive il Financial Times, citando varie fonti a conoscenza dei colloqui in corso.