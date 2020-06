Edenred acquista Easy Welfare

(Fotogramma)

Edenred accelera lo sviluppo e la crescita in Italia grazie all'acquisizione di Easy Welfare, il principale operatore italiano del settore. Dal 2006 Easy Welfare sviluppa soluzioni per sostenere il potere d’acquisto e favorire un maggior equilibrio tra vita lavorativa e personale dei dipendenti. Attraverso questa operazione, Edenred amplia quindi la propria offerta di soluzioni, avvalendosi dell’expertise di un gruppo consolidato di professionisti, guidati da Federico Isenburg. Nel 2018, Easy Welfare ha generato un fatturato di 11 milioni di euro da oltre 700 clienti aziendali e 600.000 beneficiari.

"Siamo felici di accogliere nella nostra grande famiglia Easy Welfare - dichiara Luca Palermo, Amministratore Delegato Edenred Italia - Grazie a questa operazione, i dipendenti che utilizzano le soluzioni Easy Welfare potranno ora accedere alla più grande rete di spendibilità italiana, composta da oltre 20.000 merchants e partner, mentre noi potremo avvalerci dell’expertise unica in Italia del gruppo fondato da Federico".

"Sono convinto - sottolinea Palermo - che questa operazione rappresenti una grandissima opportunità di crescita per il sistema paese. L’unione di due eccellenze crea un valore maggiore della semplice somma degli addendi : il mondo del welfare sta crescendo esponenzialmente perché finalmente le aziende hanno compreso come il benessere delle proprie persone sia un valore universale".

La scelta di entrare in Edenred, commenta Federico Isenburg, Fondatore di Easy Welfare, "nasce da un’analisi ponderata delle opportunità che ci offriva il mercato. Per poter essere sempre più competitivi e poter offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni e servizi possibili, abbiamo ritenuto che il matrimonio con Edenred fosse la logica conseguenza del nostro piano di sviluppo. L’integrazione sarà graduale e garantirà a clienti e collaboratori una transizione ottimale, che salvaguardi le specificità e arricchisca le relazioni in essere tra le parti".

Questa nuova realtà contribuirà sempre più a far diventare Edenred una Universal Companion, il partner unico delle aziende per tutto quello che riguarda welfare, mobilità, incentivazioni e buoni pasto, in grado di supportare le aziende nell’ideazione e creazione di soluzioni personalizzate al servizio di un work-life balance migliore, in favore di una maggior produttività sul lavoro e di un crescente benessere personale.