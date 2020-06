Editoria:Audipress, quasi 40 mln leggono titoli stampa o digitale

(Fotogramma)

Le principali testate italiane ogni giorno raggiungono in media quasi 24 milioni di letture per i quotidiani (per 15.851.000 lettori), ogni settimana più di 22 milioni di letture per le testate settimanali (per 13.280.000 lettori) e ogni mese quasi 20 milioni di letture per le testate mensili (per 11.797.000 lettori). E' quanto emerge dai dati Audipress 2019/I - approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Ernesto Mauri. La ricerca (condotta dal 9 aprile 2018 al 31 marzo 2019) sottolinea il ruolo dell’informazione per quasi 40 milioni di italiani (il 75,3% della popolazione), che ogni mese fruiscono di titoli stampa su carta o in digitale, versione per cui migliora il riscontro soprattutto tra la popolazione 25-44 anni.

Dai dati emerge un ulteriore segnale positivo per i lettori nel complesso (+0,2%), per i mensili (+1,1%) e per i settimanali (+ 0,4%) e una sostanziale stabilità per i quotidiani (-0,4%).

I dati Audipress 2019/I sono il risultato dell’indagine ufficiale per la lettura della stampa quotidiana e periodica in Italia, condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 14 anni e oltre.