"Decarbonizzazione avrà vincitori e vinti"

Pierluigi Bersani (Fotogramma)

"La sfida dei prossimi 20 anni è la decarbonizzazione e il grande tema ambientale, ma sarà bene ricordarsi che il tema ambientale lo affronti solo se trovi un equilibrio sul tema sociale. Non sarà una passeggiata. Pensare che non ci saranno vincitori né vinti in un processo di decarbonizzazione è un'illusione e quindi chi ha la responsabilità della programmazione deve tenere conto soprattutto di questo". Così all'Adnkronos Pierluigi Bersani, a margine del convegno Gse.

Per il sistema elettrico "non si può parlare di energia distribuita e lasciare all'anarchia le soluzioni - continua - Bisogna inquadrarle, serve la governance dei processi nuovi e qui tocca al governo".

A 20 anni dal decreto che porta il suo nome e che avviò la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica "c'è da aggiornare, ma la cosa ha funzionato aprendo un settore economico vasto e plurale, togliendo il monopolista dalla cuccia domestica e aiutandolo ad andare nel mondo, creando investimenti. Col senno di poi, qualcosa poteva essere fatta diversamente ma adesso è il momento di guardare avanti", conclude Bersani.