Elkann propone a vertici Nissan incontro su fusione con Renault

Il presidente di FCA John Elkann

Botta e risposta fra Torino e Tokyo per stringere sulla possibilità di incorporare Nissan nella operazione di fusione paritaria proposta a Renault da Fiat Chrysler Automobiles. Il quotidiano nipponico Nikkei – che in un’intervista aveva registrato la cautela del presidente e CEO di Nissan Hiroto Saikawa , che auspicava un confronto con il presidente della FCA, John Elkann – riferisce che lo stesso Elkann avrebbe inviato una lettera in proposito a Saikawa, nonché al presidente e amministratore delegato di Mitsubishi, Osamu Masuko.

In queste stesse ore è a Tokyo il presidente della Renault Jean-Dominique Senard che ha illustrato le prospettive della fusione ai vertici della casa giapponese, che - assieme a Mitubishi – fa parte dell’Alleanza stabilita a fine anni Novanta assieme alla casa francese (che controlla una quota del 43% di Nissan).

Nell’intervista rilasciata al Nikkei, Saikawa aveva ammesso che "ci sono molte opportunità" che potrebbero emergere per Nissan ma aveva anche spiegato di aver bisogno di "esaminare attentamente" l'impatto della potenziale fusione esprimendo "il bisogno di incontrarsi e parlare direttamente” con Elkann. Saikawa aveva comunque sottolineato come la casa automobilistica giapponese "risponderà con attenzione" alla proposta e che "prenderà in considerazione i contratti firmati da Nissan e Renault, e come saranno trasferiti i beni comuni".